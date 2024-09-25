«Видно же, что форум в тягость» . Депутат предложил отказаться от КЭФа ради денег на сельскую медицину в крае

Депутат ЗС Красноярского края Владимир Вахтель предложил краевому правительству перенаправить бюджетные ассигнования на Красноярский экономический форум в пользу развития здравоохранения на селе. Свою инициативу депутат связал с традегией в Курагинском районе.

24 сентября, 10:15