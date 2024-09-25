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Пельмени и курицу, которые ела отравившаяся семья, проверили. И ничего не нашли
Центр эпидемиологии и гигиены проверил пробы пельменей и куриного мяса, изъятых в магазине, а также продукты из дома отравившейся семьи в Красноярском крае. Превышений значений вредных веществ в продуктах и питьевой воде обнаружено не было.
25 сентября, 04:57
В Красноярске выпал первый снег с градом. Собрали видео
В Красноярске 25 сентября выпал град и мокрый снег. Жители разных районов города поделились кадрами непогоды.
25 сентября, 05:36
«Видно же, что форум в тягость».
Депутат предложил отказаться от КЭФа ради денег на сельскую медицину в крае
Депутат ЗС Красноярского края Владимир Вахтель предложил краевому правительству перенаправить бюджетные ассигнования на Красноярский экономический форум в пользу развития здравоохранения на селе. Свою инициативу депутат связал с традегией в Курагинском районе.
24 сентября, 10:15
Основательнице красноярского бренда не понравились наряды девушек в клубе
Основательница красноярского бренда Buts№8 Вера Буц раскритиковала девушек за их образы в клубах. Ей не понравилось, что они не индивидуальные.
24 сентября, 11:41
Красноярцы выстраиваются в очереди за билетами на электрокатамаран
Красноярцы стали выстраиваться в очереди к кассе по продаже билетов на электрокатамаран.
24 сентября, 09:55
Прививка от гриппа: где и за сколько ставить в Красноярске и что нельзя делать после
Собрали ответы на главные вопросы о вакцинации против гриппа — где, зачем, когда и за сколько привиться, чего нельзя делать после и кто может получить вакцину бесплатно.
24 сентября, 07:57
Последние новости Красноярска на сегодня
«Некому покормить и пожалеть после укола».
Благотворительный фонд ищет нянь для сирот в больницах Красноярска
Благотворительный фонд «Жёлтый Аист» ищет нянь в проект «Буду рядом» — для сирот в больницах Красноярска и Канска.
25 сентября, 06:43
Жители двух районов Красноярска останутся без отопления из-за ремонтных работ
25 сентября, 06:25
Семье из Красной Сопки собирают деньги на похороны погибших от отравления детей
25 сентября, 06:04
Красноярским бизнесменам предложили помощь с выходом на рынок Индии
В Красноярске прошла организованная Сбером конференция «Национальные рынки. Новые возможности». Она была посвящена развитию предпринимательства на индийском рынке.
25 сентября, 04:55
Таиланд и Турция: куда чаще всего летали отдыхать красноярцы
Красноярскстат опубликовал данные о том, куда выезжали отдыхать жители края в прошлом году, воспользовавшись услугами туристических компаний.
25 сентября, 03:52
В Красноярске осудят мать и дочь за махинации с протезами для инвалидов
25 сентября, 03:08