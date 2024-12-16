София Штейнберг

Где кататься на лыжах и сноубродах: рассказываем о трассах в Красноярске и рядом

Красноярцы могут кататься на лыжах и сноубордах прямо в черте города. Хотя и в других районах края есть горы, на которых можно. Публикуем гид по популярным горнолыжным трассам.