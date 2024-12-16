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София Штейнберг

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16 декабря
В Красноярске продают почти 30-летний недострой на берегу Качи за 70 млн
В Красноярске на продажу выставили недострой на улице Северо-Енисейской. Его начали строить еще в 1996 году.
16 декабря, 12:57
Школьников научат безопасно покупать товары и искать подработку в интернете
Авито и АНО «Цифровая экономика» запустили новый цикл уроков по цифровой грамотности в рамках третьего сезона проекта «Цифровой ликбез».
16 декабря, 12:35
В красноярском детсаду решили провести новогодний утренник «русы против ящеров»
В красноярском детсаду решили провести новогодний утренник на тему «русы против ящеров».
16 декабря, 12:33
«Бабушка и дед начали переживать, кое-как успокоил». Красноярцам массово задержали пенсии. Они не могут купить лекарства
Жители Красноярска и других городов края пожаловались на задержку в выплате пенсий.
16 декабря, 11:24
Красноярские врачи вернули к жизни пациента после 3-часовой остановки сердца
Красноярские врачи реанимировали пациента через 3,5 часа после остановки сердца.
16 декабря, 10:21
Теплые остановки в Красноярске будут закрывать на ночь. Всё из-за спящих там людей
Теплые остановки в Красноярске будут закрывать на ночь из-за спящих там людей.
16 декабря, 09:40
На заброшенном комбинате на Каче сделают дизайн-завод и арт-пространство. Вот эскизы
Бывшее здание комбината питания на Железнодорожников хотят превратить в арт-пространство.
16 декабря, 08:51
В Красноярске откроется еще одна резиденция Деда Мороза. Где и когда?
В Красноярске откроется еще одна резиденция Деда Мороза — она будет работать в ТРЦ «Планета».
16 декабря, 07:50
Лишили радости: в Дивногорске не будут заливать знаменитую ледяную горку. Люди злятся
В Дивногорске не будут заливать знаменитую ледяную горку из-за новых требований к безопасности. Жители злятся и ругаются на администрацию.
16 декабря, 06:58
Красноярский блогер попробовал прожить день на 100 рублей
Красноярский блогер Анатолий Качаев попробовал прожить день на 100 рублей.
16 декабря, 05:33
13 декабря
На море, работе или в кафе? Красноярцы рассказали, где планируют встречать Новый год
Красноярцы рассказали, где планируют провести новогоднюю ночь.
13 декабря, 12:55
В Красноярске немного снизилась стоимость аренды квартир
В Красноярске аренда квартиры становится дешевле.
13 декабря, 12:09
Как покататься на плюшке и ничего себе не сломать? Правила от врачей
Красноярские врачи рассказали жителям, как безопасно кататься на плюшке.
13 декабря, 11:37
Из Красноярска станут чаще летать самолеты в Санью
Авиакомпания «Россия» увеличивает частоту рейсов из Красноярска в китайский город-курорт Санья.
13 декабря, 10:12
Где кататься на лыжах и сноубродах: рассказываем о трассах в Красноярске и рядом
Красноярцы могут кататься на лыжах и сноубордах прямо в черте города. Хотя и в других районах края есть горы, на которых можно. Публикуем гид по популярным горнолыжным трассам.
13 декабря, 08:32
В крае за день поженились больше сотни пар. Всё из-за «красивой» даты
В Красноярском крае больше ста пар зарегистрировали брак в «красивую дату» — 12 декабря.
13 декабря, 06:59
У красноярца долго болела голова, а потом онемело лицо. Оказалось, у него опухоль
В Красноярске врачи краевой больницы спасли пациента с опухолью мозга.
13 декабря, 06:30
Поезд Деда Мороза приедет в Красноярск уже в эти выходные
Поезд Деда Мороза приедет в Красноярск уже в это воскресенье, 15 декабря.
13 декабря, 06:30
12 декабря
Красноярцы потратят до 10 тысяч рублей на новогодние украшения. Что купят?
Красноярцы рассказали, сколько потратят на новогодние украшения и когда будут ставить ёлку.
12 декабря, 12:57
Где в Красноярске найти ёлочный базар? Появилась карта
Рассказываем, где в Красноярске можно будет купить настоящую ёлку.
12 декабря, 12:42

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