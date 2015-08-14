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Posted 14 августа 2015, 07:02

Published 14 августа 2015, 07:02

Modified 11 февраля, 12:26

Updated 11 февраля, 12:26

​Богучанская чупакабра нанесла новый удар! (видео)

14 августа 2015, 07:02
Неизвестный зверь разорвал с десяток кроликов в хозяйстве жителя Богучан Владимира Брюханова.

Зверь ночью открыл клетку — на ней остались следы зубов, когтей и шерсти — и начал свое черное дело. Ночного посетителя жители деревни называют «чупакаброй». Своих жертв животное не съедает полностью, а лишь надкусывает, выпивает кровь или выедает некоторые внутренние органы.

— Нет части позвоночника, нет печени, — рассказывает Владимир, показывая на тушку убитого кролика. — А шкура целая. Всех из клеток вытащила, и рядом сложила.

Специалисты же не склонны верить в то, что в Сибирь перебралось мифическое существо, «козий вампир», из Южной Америки.
— Это могут быть представители куньих, они оставляют такие следы и повреждения на животных, — комментирует заместитель министра природных ресурсов и экологии края Владимир Званцев телеканалу «Енисей». — Это может быть и хорек, и соболь, и ласка. Ну, а то, что касается повреждений помещений, взламываний двери… Надо смотреть, это под силу более крупному зверю, например, росомахе.

Также специалисты предполагают, что это может быть американская норка, которая была завезена в Сибирь, и которая крупнее обычной норки. Или енотовидная собака, хотя еще не так давно она обитала только на Дальнем Востоке.

Напомним, в начале августа мы уже писали о том, таинственное животное разоряет крольчатники и курятники жителей Богучан. Тогда неизвестный зверь разломал сколоченную из трехдюймовых досок дверь курятника и уничтожил 43 курицы, а также много кроликов. Почитать подробнее об ангарском хорроре можно здесь. А еще мы писали о «друзьях» чупакабры — составили список из пяти паранормальных явлений, которые когда-либо появлялись в Красноярском крае.

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