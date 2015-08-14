​Богучанская чупакабра нанесла новый удар! (видео)

Специалисты же не склонны верить в то, что в Сибирь перебралось мифическое существо, «козий вампир», из Южной Америки.

— Это могут быть представители куньих, они оставляют такие следы и повреждения на животных, — комментирует заместитель министра природных ресурсов и экологии края Владимир Званцев телеканалу «Енисей». — Это может быть и хорек, и соболь, и ласка. Ну, а то, что касается повреждений помещений, взламываний двери… Надо смотреть, это под силу более крупному зверю, например, росомахе.