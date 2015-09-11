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Posted 11 сентября 2015, 07:22

Published 11 сентября 2015, 07:22

Modified 11 февраля, 12:27

Updated 11 февраля, 12:27

Жители Богучанского района поймали «чупакабру»

11 сентября 2015, 07:22
Оказалось, что домашнюю живность истребляла не мистическая чупакабра, как многие подозревали, а обыкновенная норка.

Жители села Богучаны, кажется, изловили того самого таинственного хищника, который всё лето разорял местные крольчатники и курятники.

Как рассказал местный житель Юрий Байдуров журналистам телеканала «Енисей», утром он заглянул в стайку и обнаружил мёртвых куриц. На тушках были видны следы зубов. Тогда мужчина решил осмотреть территорию и нашёл норку, которая не успела скрыться и угодила в капкан.

После находки односельчане поняли, что именно это животное и губило их кроликов и куриц. Правда, в этом уверены не все. Георгий Рукосуев, у которого в июле были уничтожены 43 курицы, продолжает искать чупакабру.

«Никого не поймали, норку какую-то поймали, а чупакабру нет, я поставил капканы, жду», — рассказал он нам.

Напомним, когда чупакабра только начала творить свои чёрные дела, мы написали большой материал, в котором подробно описали все события ангарского хоррора.

Скриншоты из сюжета телеканала «Енисей».

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