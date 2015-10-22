Лапшери: «китайская лапша» сегмента бичпакет

В дороге «Проспект Мира» попробовал сорта быстрозавариваемой лапши разных ценовых сегментов, а сегодня вам будут предложены самые недорогие её разновидности, называемые в народе «бичпакет»

Проклятая глобализация незаметно для всех накрыла и мировой рынок бичпакетов. Где лапша «7 Минут», где «Кинг Лион»? Всюду лишь герои наших прошлых выпусков — «Доширак», «Роллтон» и «Биг Бон». Причём соусы и приправы в них те же, а «Биг Бон» за 18 рублей и вовсе на вид ничем не отличается от «Биг Бона» за 40. Ну что ж — узнаем, есть ли разница.

«Биг Бон куриный с соусом сальса» — 18 рублей

«Доширак квисти с говядиной» — 12 рублей

«Ролтон с курицей. Острая» — 11 рублей

«Биг Бон куриный с соусом сальса»

Удивительно, но пролетарский вариант «Биг Бон» на порядок вкуснее своего «элитного» собрата. Если 40-рублевый источал ароматы Харбинского химического завода, то этот пахнет едой — и на вкус вполне сносен. Лапша держит форму, приятна на вкус и даже залита довольно приятным, слегка острым бульоном. Может быть, производители состоят в тайном коммунистическом интернационале и поклялись извести охочих до дорогих яств буржуев. Оценка: 7/10

«Доширак квисти с говядиной»

До последнего сохранялась надежда, что в лапшевом подполье состоят и ребята, делающие «Доширак», и именно для бичпакета они приберегли сэкономленный перец — но увы. Дешевый вариант «Доширака» так же пресен, как и старшие его собратья. Кроме того, лапша в нём явно более низкого качества, а бульонной основы меньше почти вдвое. Так экономить на «Дошираке» не стоит (как бы парадоксально не звучало данное заявление) Оценка: 5/10

«Ролтон с курицей. Острая»

Представляете, в дешевом «Ролтоне» до сих пор есть малюсенький пакетик с маслом. Сразу вспомнилось родное лицо коменданта общежития, а рот окутало позабытым ароматом контрафактного алкоголя. Что можно сказать о самой лапше? Во-первых, не обманули — лапша действительно острая. Но острота какого-то странного характера: обычно перец греет (ну, или обжигает, в зависимости от количества), а здесь он режет рот как бритва. Ощущения, честно говоря, не самые приятные. Во-вторых — сама лапша так себе, слишком мягкая и почти не имеет вкуса. Оценка: 5/10

Общие впечатления: исключительно для целевой аудитории, хотя «Биг Бон» вполне можно есть не только корифеям социального дайвинга.