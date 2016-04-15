Кинопробы: «Эдди «Орел» с олимпийским чемпионом Александром Третьяковым

В рамках совместного с кинотеатром Mori Cinema спецпроекта «Проспект Мира» ходит на премьеры фильмов с интересными и знаменитыми красноярцами. Мы посмотрели спортивную драму «Эдди «Орел» с первым в истории российского скелетона олимпийским чемпионом Александром Третьяковым и узнали, как выглядят события фильма с точки зрения профессионального спортсмена.

Хороший развлекательный фильм, но спорт здесь показан с другой, любительской стороны. Маленький человек приехал себя показать, просто так, не ради медалей. И парень, конечно, молодец: молодец, что боролся, и молодец, что добрался. Победить он не мог. Просто показал, что может. У героя задача была — правильно приземлиться, чтобы засчитали прыжок.

Такая история в принципе возможна: приезжают спортсмены из Новой Зеландии, например. У них конкуренции нет — в сборную может кто угодно попасть. Это ребята, которые посмотрят фильмы, почитают книги, будучи в зрелом возрасте, тоже захотят чего-то добиться, попасть на Олимпийские игры. Такие люди есть и в нашем виде спорта, в скелетоне, и им, конечно, дают «зеленый свет». Помню словака. Видно, что приехал просто ради интереса. Всё лето отработал: где-то дальнобоил, подрабатывал, накопил деньги и поехал. Много таких ребят: они и в Сочи выступали, и в Ирландии. У них была своя борьба за последние места. Боролись за предпоследние места. Были счастливы, что попали на Олимпиаду. Для них это было радостно. Ямайский экипаж в бобслее выступал — их все поддерживали, понимали, что ребята чудо совершили, что приехали, финишировали.

В России другое дело: спорт поставлен, и персонаж фильма даже не отобрался бы на игры. Во-первых, он не отберется в национальную команду. Есть квоты олимпийские: с одной страны максимум могут поехать три человека. Если у нас появится какой-то мужчина, лет 30-40, скажет, что хочет на Олимпиаду, то ему скажут: «Да, если ты хочешь, отбирайся — надо попасть в число этих трех». Но у нас такой уровень, что человеку с улицы попасть даже в 20-ку на чемпионате России — это нереально.

Для профессиональных спортсменов последняя фраза о том, что главное не победа, а участие — это смешно. Участие без медали мало утешает тебя. Всё-таки хочется победить: особенно когда ты идешь к этому всю жизнь. У нас не может быть мотивации просто финишировать. Это норма. Ты на каждой тренировке финишируешь. Уже надо секунды показывать, время, как-то отрабатывать то, что государство тебя кормит, одевает, держит.

Я с 11 лет тренируюсь и занимаюсь. Естественно, вариант «просто добраться до финиша» меня не устраивает.

В спорт я пошел за компанию с другом. Пойдем тренироваться, посмотрим, что дома сидеть? Начал — прикольно. Большая группа, все бегают, тренируются, понравилось сразу — весь этот ажиотаж, атмосфера. Сначала тренировался два раза в неделю, потом — три. А потом 12 раз в неделю. Но до первой медали прошло 15 лет.

Пока смотрел фильм, вспоминал Олимпиаду, атмосферу, ажиотаж, дух — это, кстати, в фильме отлично передается. Правда, сравнить мне особо не с чем — помню только «Легенду 17». Еще недавно вышел фильм с Хоркиной, Поповым. Его я не смотрел, но говорят — хороший. А «Легенда 17» понравилась. Пафосный, героический.

Свое мнение о фильме вы можете составить, посетив кинотеатр Mori Cinema.