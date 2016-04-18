В Красноярске «Нива» снесла светофор на пешеходном переходе

На Северном проезде произошла авария с участием автомобилей Honda и ВАЗ-2121. От удара «Ниву» вынесло на пешеходный переход, и она сбила светофор.

Автомобили в ДТП получили серьезные повреждения.

«Пострадавших в ДТП нет, идет выяснение обстоятельств происшествия», — комментируют в пресс-службе ГИБДД.



Фото: ЧП Красноярск

«Вероятнее всего, «Нива» ехала в сторону Чайковского, а «Хонда» выезжала со стороны Коломенской. И кто-то из них решил, что светофоры не для него... по «Ниве» видно с левой стороны скользящий удар. По «Хонде» — что ей морду в бок отрывали. Почему нива на разделителе? Предположу, что пытался уйти вправо и не смог. Неоправданный маневр, если подумать — на разделительном островке могли оказаться пешеходы...», — комментируют в группе ЧП Красноярск.



Напомним, в конце марта этого года во время осмотра машины после ДТП женщину-водителя сбил проезжающий автомобиль.