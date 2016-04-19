Пока «Красноярский хлеб» гасил старые долги, накопились новые

Завод «Красноярский хлеб» выплатил компании «Красноярскэнергосбыт» старую задолженность по электроэнергии. Напомним, сумма составляла более 8 миллионов рублей. Тем не менее, проблема не решена. Уже 16 мая завод может остаться без света из-за возникновения новых долгов перед энергетической компанией.

«К моменту оплаты старого долга «Красноярский хлеб» сформировал новую задолженность в размере 6,75 млн рублей, и сегодня вновь получит уведомление об отключении», — сообщают в «Красноярскэнергосбыте».

Отключение электричества будет происходить поэтапно, начиная с 4 мая, чтобы все основные процессы завода завершились безаварийно и без потерь для компании «Красноярский хлеб».

«Ограничение будет введено до уровня аварийной брони 10 мая . Аварийная бронь обеспечивает уровень электроснабжения, необходимый для сохранения аварийного и охранного освещения, вентиляции, водоотлива, канализации, отопления, средств пожарной безопасности», — уточняют энергетики .

Исполнительный директор энергосбытовой компании Олег Дьяченко рассказывает пресс-службе, что не только хлебная компания практикует длительные просрочки платежей и получает бесплатные кредиты от энергетиков. С подобных предприятий будут взыскиваться проценты за пользование чужими денежными средствами с января 2013 по февраль 2016 и уже в ближайшее время будет подан иск.

Напомним, что «Красноярскому хлебу» грозились отключением света за неоплату счетов на прошлой неделе.