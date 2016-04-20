Завкафедрой журналистики в Красноярске заявил: «Возрастных незамужних женщин на работу не возьму»

Заведующий кафедрой журналистики СФУ Кирилл Зорин заявил, что не возьмет на работу незамужних женщин без детей. Так категорично он высказался на своей странице в Facebook.

На резкий комментарий довольно быстро отреагировали, и сейчас возмущенное красноярское медиасообщество бурно обсуждает тему в социальных сетях. Среди тех, кого задел пост доцента, ведущий Илья Зайцев, блогер Василий Дамов, а также другие журналисты и пиарщики города.

«…потому что теперь пристально обращаю на графу резюме о семейном положении и возрастных незамужних бездетных женщин на кафедру не возьму. Даже если они суперпрофессионалки. А то вдруг задушат кого-то своей нерастраченной любовью», — написал Зорин в переписке с другими пользователями.

Сам заведующий кафедрой пояснил «Проспекту Мира», что речь шла о конфликте между конкретным преподавателем и студентами, который произошел в институте еще несколько лет назад. Женщина опубликовала в социальных сетях тексты учащихся и прокомментировала их нецензурными выражениями.

«Честно говоря, да, я не ожидал такой реакции. Еще не читал все комментарии. Я считаю, что для работы со студентами должны быть определенные требования помимо профессионализма. Преподаватель должен прекрасно понимать студентов и их эмоциональное состояние. В этом случае, когда у женщины есть дети, она имеет терпение».

На вопрос руководствуется ли он таким принципом приема сотрудников на работу сейчас, заведующий кафедрой ответил, что в каждом случае все индивидуально. Но, по его мнению, даже если женщина — блестящий журналист и публицист, важно, если у нее развит материнский инстинкт, и она умеет работать с молодежью.

Официальную позицию руководства СФУ о произошедшей ситуации в пресс-службе обещают сообщить завтра.

Напомним, это далеко не первый скандал, связанный с факультетом журналистики СФУ. Так, после высказывания о Путине в своем блоге была уволена преподаватель кафедры журналистики Ольга Казакевич. Ее возмутила политагитация среди студентов во время встречи с приглашенным журналистом из Москвы Виталием Третьяковым.