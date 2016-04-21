​В Красноярске открылась выставка «Помни… Мир спас советский солдат!»

В Красноярске начала работу масштабная интерактивная выставка «Помни… Мир спас советский солдат!». Экспозиция рассказывает о преступлениях нацизма и освободительной миссии Красной Армии в Европе. Здесь девять тематических композиций, каждая из которых рассказывает о событиях, предшествовавших 1941 году, и эпизодах Великой Отечественной войны.

Например, в первом зале пришедшие на выставку смогут окунуться во времена прихода к власти национал-социалистов. За ним – залы, рассказывающие о массовых репрессиях и концлагерях. Организаторы воссоздали ворота концентрационного лагеря «Освенцим», показали печи и газовые камеры. По их словам, самое сильное впечатление экспозиции — это фотографии измученных узников, как взрослых, так и детей. В следующих залах — документы, воспоминания солдат о боях Великой Отечественной войны и долгожданном для всего мира Дне Победы над фашизмом.

За 2015 год выставку в России посетило свыше миллиона человек. Она побывала в Москве, Смоленске, Сочи, Воронеже, Волгограде, Кургане, Омске, Новосибирске, Томске. Адаптированный вариант экспозиции «Remember…» ранее был показан в Женеве, Варшаве и сейчас представлен в Будапеште.

Выставка будет работать до 12 мая в МВДЦ «Сибирь» с 10:00 до 20:00 часов. Вход свободный.

Фото: Фото: reportageg.blogspot.ru.