В СФУ ответили на заявление завкафедрой журналистики об отказе в работе незамужним женщинам без детей

В Сибирском федеральном университете прокомментировали категоричное высказывание своего сотрудника. Заведующий кафедрой журналистики Кирилл Зорин написал на своей странице в Facebook, что не возьмет на работу преподавателем «возрастных незамужних женщин без детей», даже если они профессионалы своего дела.

«Заявление, сделанное в ходе переписки в социальной сети, не имеет никакого отношения к кадровой политике университета. Последняя строится на соблюдении норм трудового кодекса РФ и принципах конкурсного отбора сотрудников с учётом квалификации.

В компетенцию заведующего кафедрой журналистики К.А.Зорина не входит регулирование кадровых вопросов университета, в связи с чем расцениваем его заявление как некорректное, но частное», — прокомментировали «Проспекту Мира» позицию университета в пресс-службе.

Также в университете добавили, что за подобные высказывания дисциплинарной ответственности не предусмотрено.

Напомним, на категоричное заявление бурно отреагировало красноярское медиасообщество. А сам Зорин потом пояснил, что речь о конфликте между конкретным преподавателем и студентами. Но, по его мнению, таким принципом приема на работу руководствоваться все же стоит.