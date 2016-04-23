​В Красноярске родителям будущих первоклассников предложили выбрать программу обучения

В Красноярске родителям дошкольников предложили выбрать программу обучения для своих детей. Сейчас есть несколько образовательных систем, и все они отличаются самой учебной программой и степенью загруженностью ребенка.

Всего на выбор есть 10 программ. Каждая школа решает самостоятельно, какой методики придерживаться. Решение принимают вместе родители и сотрудники общеобразовательного учреждения. Помочь определиться может и школьный психолог, который подскажет, что лучше всего подойдет конкретному ребенку.

В управлении образования рассказали о самых популярных программах в начальных классах школ Красноярска.

Так, например, программа «Школа России» пользуется популярностью больше всего. По ней обучается каждый третий ученик. По этой обучающей системе отрабатываются навыки учебной деятельности — чтение, письмо и счёт.

В частности, проходит работа по развитию фонетического слуха детей, в курсе «Математики» представлены занимательные задания, которые развивают логическое мышление и воображение детей. Большое значение придаётся сопоставлению, сравнению, противопоставлению связанных между собой понятий, задач, выяснению сходства и различия в рассматриваемых фактах.

Следующая программа — «Школа 2100». По этой системе в нашем городе занимается 24% детей. Здесь школьник учится самостоятельно получать новые знания и искать ответы на возникающие у него вопросы.

Отличительная особенность — принцип минимакса. С одной стороны, ученик может освоить необходимый минимум, с другой — по максимуму «взять» необходимые ему знания. На каждом уроке школьники учатся ставить цель, составлять план её достижения, осуществлять поиск решения и делать выводы.

«Начальная школа XXI века» (обучается 10% красноярских младшеклассников). Ребенка учат самостоятельно мыслить, анализировать, выдвигать гипотезы и отстаивать собственную точку зрения. Здесь школьник становится исследователем. Также уделяется много внимания творческой деятельности детей, которая основана на инициативе и самостоятельности каждого ученика.

«Программа развивающего обучения по системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова» (4% детей). Больше всего времени посвящают теоретическим знаниям и логической стороне обучения. Ребенок учится искать недостающую информацию, решая новую задачу, и сам проверяет собственные гипотезы.

Кроме того, система предполагает, что младший школьник самостоятельно будет организовывать взаимодействие с учителем и другими учениками.