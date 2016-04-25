​В Красноярске прошел форум «Кандидат»

Для участников предварительного голосования по выборам в Государственную Думу и Законодательное Собрание края прошел форум «Кандидат». Мероприятие состоялось в субботу, 23 апреля.

Губернатор края Виктор Толоконский пояснил, что предварительное голосование дает шанс проявить себя новым политикам и почувствовать настроения избирателей. Кроме того, это возможность улучшить свои навыки в агитации, умении убеждать людей и отстаивать свою позицию в дискуссиях. Глава региона предложил участникам предварительного не уходить от острых вопросов и проблем, которые пока не решены.

Секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Семенов назвал две главные задачи партии — социально-экономическое развитие страны и улучшение жизни ее граждан. Он добавил, что сейчас начинается активный этап предварительного голосования, когда каждый из участников будет проводить встречи с населением, с коллективами предприятий и общественностью. И здесь важно выслушать просьбы и советы людей и не давать невыполнимых обещаний.

«Очень важно было почувствовать сегодня поддержку от лидеров партии, это главный и полезный компонент перед стартом. Теперь у нас есть необходимая база, опора для работы друг с другом и избирателями, на которую вдохновил губернатор. И, кстати, несмотря на то, что многие собравшиеся сегодня здесь формально — конкуренты, мы остаемся крепкой командой, это воодушевляет», — поделился своими впечатлениями участник форума Сергей Егоров, директор Центра молодежных инициатив «Форум».



Фото: Алексей Клешко.