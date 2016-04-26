«Игнор полный»: Красноярский край может лишиться Канского видеофестиваля

На прошлой неделе организаторы объявили дату проведения и тему очередного Международного Канского видеофестиваля, который пройдет с 21 по 27 августа под девизом «Гений места». Но по иронии как раз с местом проведения одного из брендовых мероприятий Красноярского края пока ясно не всё. Организаторы боятся, что фестивалю в этом году придется сменить прописку.

Канский видеофестиваль впервые прошел в 2002 году. Из простого смотра короткометражек он постепенно разросся до одного из главных культурных событий региона. Теперь в мероприятие входят образовательная площадка «Сибирский видеокампус», спецпроекты — архитектурный и литературный фестивали, ретроспективы известных режиссеров, сибирские премьеры современных фильмов и так далее.

Как заявил Пятому каналу Канска директор фестиваля Павел Лабазов, организация видеофестиваля в этом году проходит с большими сложностями, всё делается «на свой страх и риск». «Мы еще стопроцентно не уверены, как и где в этом году он будет проходить», — сказал Лабазов.

Арт-директор фестиваля Надежда Бакурадзе рассказала «Проспекту Мира», что 14 марта организаторы обратились за поддержкой в краевой минкульт и в администрацию Канска, описав тему и концепцию события. Ответ, по ее словам, должен был прийти не позднее 14 апреля, но его до сих пор нет:

— Обычно министерство и город сами выходили на связь примерно в декабре, но в этот раз была тишина. На звонки никто не отвечал, игнор полный.

Между тем в начале прошлой недели на сайте газеты «Наш Красноярский край» появился комментарий министерства культуры о том, что в Год кино ведомство «работает над изменением формата [Канского] фестиваля» и «введением, возможно, нового проекта». Позже с сайта эту заметку удалили, ее исходный текст доступен на сайте-агрегаторе «BezFormata».

По словам Бакурадзе, из «кулуарных разговоров» известно, что в минкульте рассматривается возможность привезти в этом году в Канск кинофорум имени Марины Ладыниной, который обычно проходит в Назарове и Ачинске. Источник «ПМ», близкий к министерству культуры, подтверждает, что такой вариант действительно обсуждался, однако ничего определенного в ведомстве Елены Мироненко на этот счет пока не решили.

Появление же какого-то «нового проекта», о котором шла речь в заметке «НКК», скорее всего, маловероятно, поясняет собеседник «ПМ»:

— На разработку концепции и подготовку к проведению абсолютно нового мероприятия уже просто не хватит времени. Чтобы провести всё вовремя, все конкурсные процедуры по идее необходимо было бы уже объявлять, а это не сделано.

Кроме того, получить деньги на фестиваль с историей легче, чем на мероприятие, проводимое впервые. Поэтому альтернативным проектом и рассматривается фестиваль имени Ладыниной, который проходил уже не раз.

На полноценную поддержку двух фестивалей в бюджете края денег, видимо, не хватает. В пресс-службе минкульта «ПМ» рассказали, что «в условиях предельного дефицита краевого бюджета» сократилось финансирование всех краевых проектов, в том числе и Канского фестиваля. Хотя полностью от финансовой и информационной помощи ведомство не отказывается, говорят в пресс-службе, добавляя, что провести видеофестиваль в Канске «абсолютно реально».

Сколько именно денег выделит край на мероприятие в этом году, еще уточняется. По данным министерства, ежегодная поддержка фестиваля в Канске составляла около 3 млн рублей. Надежда Бакурадзе называет другие цифры: в прошлом году видеофестиваль получил 2 млн рублей от Фонда Михаила Прохорова и еще 2 млн — по губернаторскому гранту. Два года назад — 2 млн от Фонда Прохорова, 1 млн — от минкульта. «В предыдущие годы бюджет был еще меньше, но мы радовались и этим суммам», — рассказывает она.

При этом начальник отдела культуры администрации Канска Лариса Шляхтова сообщила газете «Канские ведомости», что из-за нехватки денег в крае финансирование видеофестиваля передано местным властям. Однако в бюджете Канска свободных денег на проведение мероприятия сейчас тоже нет.

Обычно город давал площадки, обеспечивал охрану, помогал с транспортом и организацией, говорит Надежда Бакурадзе. Сейчас никакой конкретики насчет проведения мероприятия в отделе культуры администрации сообщить не могут.

Проблемы видеофестиваля могут быть связаны не только с нехваткой финансирования, но и с политикой. В кулуарах говорят, что в этом году «категорически против» его проведения глава Канска Надежда Качан. О «личной неприязни главы Канска к руководителям международного видеофестиваля» также заявил на своей странице в фейсбуке депутат местного горсовета Евгений Иванов.

В той же газете «Канские ведомости» полагают, что неприятности фестиваля связаны с дружбой организаторов с местным предпринимателем Артуром Мкртчяном, одним из главных партнеров мероприятия с 2007 года. «Одновременно он является всё большим фактором в политической жизни города, стал депутатом горсовета, политическим оппонентом главы Канска, открыто критикующим местную власть. Вид стоящих рядом организаторов фестиваля и Артура Алваровича недвузначно наводил на мысль о том, что у фестиваля будут проблемы», — пишет автор «Канских ведомостей».

Как говорит Надежда Бакурадзе, Артур Мкртчян каждый год закрывал прорехи в бюджете, помогал с материалами для архитектурных и паблик-арт-объектов, предоставлял места для них, скидки в гостиницах и так далее. «В общем, можно сказать, что он самый настоящий друг фестиваля», — подтверждает она.

— Политическая карьера его началась не так давно, и мы имеем к ней такое же отношение, как Артур к нашей художественной стратегии — то есть никакого, — продолжает Бакурадзе. — Фестиваль можно упрекнуть в политических высказываниях: члены жюри и дирекция сделали заявление в поддержку Сенцова, мы не обходили вниманием дело PussyRiot. Но это, пожалуй, единственная политика, в которой мы замечены (если вообще политика). Смешно утверждать, что мы на чьей-то там стороне и против кого-то.

В администрации Канска «Проспекту Мира» сказали, что ситуацию могут прокомментировать только в конце недели.

Организаторы Канского видеофестиваля говорят, что, даже если в этом году не удастся получить нормальное финансирование и площадки для мероприятий, так просто уходить из города они не намерены. Но программу в Канске придется минимизировать: например, показывать только конкурсные короткометражки на частных площадках своих партнеров — без жюри, организаторов и участников. Остальные мероприятия фестиваля переместят в другое место.

Среди «переселенческих» вариантов, по словам Бакурадзе, на этот год рассматриваются Москва, прокат по другим городам, Балканы (как часть путешествующего проекта «Балканский фестиваль»), а также поселок Канское в Вологодской области.

— В дальнейшем фестиваль может переселиться в любое место, где не надо будет доказывать, что ты не верблюд, — прогнозирует она. — Название останется прежним — это уже имя нарицательное и наш бренд, который был привязан к городу, но теперь вполне может пуститься в открытое плавание.





Фото: Екатерина Ибрагимова