Красноярский торговец героином подговорил жену солгать на суде

Posted 27 апреля 2016, 05:30
Published 27 апреля 2016, 05:30
Modified 29 мая 2023, 10:03
Updated 29 мая 2023, 10:03
В Красноярске наркодилер получил 14 лет за продажу героина, сообщают в краевом управлении по контролю за оборотом наркотиков.
Осужденный — 47-летний мужчина родом из Грузии. Он живет в Красноярске, и его уже три раза судили за кражу и продажу наркотиков.
В последний раз дилер попал в поле зрение наркополицейских в марте 2013 года. Он приобретал крупные партии наркотика и затем доставлял их своему подельнику уже для розничной продажи. Сообщника тогда поймали, при нем оказалось несколько разовых доз героина.
А наркодилер затем нашел себе новую напарницу — знакомую наркозависимую девушку. Они продолжили продавать героин в микрорайоне Солнечый, пока их обоих не задержали.
В итоге были возбуждены уголовные дела. Задержанный мужчина вины своей не признавал, придумывал себе алиби и уговорил свою жену дать ложные показания в его пользу. Однако, причастность торговца была доказана, и его приговорили к 14 годам исправительной колонии строгого режима. Он пытался обжаловать приговор, но безрезультатно.
Подельница мужчины согласилась с обвинениями и отправилась в колонию еще в декабре 2014 года.
Напомним и о другом случае. В Красноярске задержали 32-летнего мужчину, который хранил наркотики в вакутейнерах для забора крови. В его квартире нашли 4 килограмма синтетики и психотропов.
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