​Роскомнадзор определил лучшего мобильного оператора в Красноярске

Исследование Роскомнадзора показало, что по ключевым показателям лучшая сеть в краевой столице у МТС. К примеру, у этого оператора наибольшая доля успешных соединений при совершении звонков (99,7%), а также самая высокая средняя скорость мобильного интернета — 7 Мб/с. Для сравнения: у других участников «большой тройки», Мегафона и Билайна, скорость передачи данных не превышает 4,7 Мб/с.

Свой контроль качества государственный отраслевой регулятор проводил на основании десятков тысяч замеров голосовых соединений (звонков) и интернет-сессий.