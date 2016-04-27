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Posted 27 апреля 2016, 11:49

Published 27 апреля 2016, 11:49

Modified 29 мая 2023, 10:03

Updated 29 мая 2023, 10:03

​Роскомнадзор определил лучшего мобильного оператора в Красноярске

27 апреля 2016, 11:49

Исследование Роскомнадзора показало, что по ключевым показателям лучшая сеть в краевой столице у МТС. К примеру, у этого оператора наибольшая доля успешных соединений при совершении звонков (99,7%), а также самая высокая средняя скорость мобильного интернета — 7 Мб/с. Для сравнения: у других участников «большой тройки», Мегафона и Билайна, скорость передачи данных не превышает 4,7 Мб/с.

Свой контроль качества государственный отраслевой регулятор проводил на основании десятков тысяч замеров голосовых соединений (звонков) и интернет-сессий.

#Редакция «ПМ»#Город#Новости
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