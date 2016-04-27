У красноярца из крана на кухне вылез червь

Posted 27 апреля 2016, 02:20
Published 27 апреля 2016, 02:20
Modified 29 мая 2023, 10:03
Updated 29 мая 2023, 10:03
У жителя Красноярска из водопроводного крана на кухне выполз белый червь длиной в несколько сантиметров. Парень рассказывает, что живет в микрорайоне «Белые росы». А сам неприятный инцидент произошел в его квартире накануне.
«Позвонил в управляющую компанию, они сказали, что это не наши проблемы, и звонить надо сантехникам», — пояснил молодой человек Новостям ТВК.
Правда, в пресс-службе «КрасКом» журналистам заявили обратное. Коммунальщики объяснили, что не отвечают за внутридомовые сети, и в таких ситуациях нужно спрашивать именно со своей УК:
«Организация должна оставить заявку на экспертизу качества воды. Возможно, эта управляющая компания просто слишком молодая и не знает об этом».
В компании «КрасКом» также добавили, что, скорее всего, проблемы и именно с сетями дома. По словам коммунальщиков, на самом водозаборе пробы берут каждый час, и никаких отклонений не обнаружено.
Фото: ТВК.
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