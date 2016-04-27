У красноярца из крана на кухне вылез червь

У жителя Красноярска из водопроводного крана на кухне выполз белый червь длиной в несколько сантиметров. Парень рассказывает, что живет в микрорайоне «Белые росы». А сам неприятный инцидент произошел в его квартире накануне.

«Позвонил в управляющую компанию, они сказали, что это не наши проблемы, и звонить надо сантехникам», — пояснил молодой человек Новостям ТВК.

Правда, в пресс-службе «КрасКом» журналистам заявили обратное. Коммунальщики объяснили, что не отвечают за внутридомовые сети, и в таких ситуациях нужно спрашивать именно со своей УК:

«Организация должна оставить заявку на экспертизу качества воды. Возможно, эта управляющая компания просто слишком молодая и не знает об этом».

В компании «КрасКом» также добавили, что, скорее всего, проблемы и именно с сетями дома. По словам коммунальщиков, на самом водозаборе пробы берут каждый час, и никаких отклонений не обнаружено.

Фото: ТВК.