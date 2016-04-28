​На похороны трех погибших в аварии красноярок приехали 100 байкеров

В Красноярске похоронили трех жительниц города, которые погибли в аварии с участием экс-главы ГИБДД Кузбасса. Похороны состоялись накануне, проститься с погибшими пришли родственники, друзья и члены мотоклубов, в одном из них состояли красноярки.

На церемонию прощания с женщинами приехали родные и близкие из разных районов края и соседних регионов. В краевом центре также собрались больше 100 байкеров. Все они проехали колонной за катафалком, который следовал на Шинное кладбище, пишет 1-Line.

«Мы познакомились и дружили на почве общего увлечения. Девчонки были мотоциклистками, и мы обязаны проводить их согласно нашим традициям. Уверен, что разбирательство по этому делу будет длиться несколько месяцев, однако я верю в то, что виновнику трагедии не удастся избежать наказания или спихнуть ответственность за произошедшее на другого водителя», — рассказывает журналистам друг погибших Артем Журомский.

Напомним, в субботу, 23 апреля, на трассе «Кемерово — Яшкино» столкнулись Toyota Land Cruiser под управлением бывшего главного дорожного полицейского Кемеровской области Юрия Мовшина и Toyota Premio.

В «Тойоте Премио» находились 5 человек — водитель-мужчина и четыре девушки. Две из них погибли на месте, еще две скончалась позднее в больнице. Погибшими оказались три красноярки и одна жительница города Кемерово.

Сейчас в интернете активно подписывают петицию, главное требование которой — наказать экс-главу ГИБДД.

Фото: 1-Line.