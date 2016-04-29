На застройку уже вырубленного сквера у СФУ нет разрешения

У Сибирского федерального университета нет разрешения на застройку вырубленного сквера в Студгородке, сообщают Дела.ру со ссылкой на департамент градостроительства Красноярска.

Заявление СФУ пока только рассматривается и решение по нему не принято. В департаменте даже пока не знают, нужно ли для принятия решения провести предварительные публичные слушания.

«Слушания проводятся в строго определенных случаях согласно градостроительному кодексу. По результатам рассмотрения заявления сотрудникам департамента будет понятно, требуется их проводить в данном случае или нет», — пояснили изданию в пресс-службе .

Напомним, жители Студгородка боролись за сквер с охраной СФУ, но уже в конце апреля начали рубить деревья и люди вышли на митинг.