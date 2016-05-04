​Красноярца будут судить за угон автомобиля БМВ у самого себя

Posted 4 мая 2016, 12:09
Published 4 мая 2016, 12:09
Modified 29 мая 2023, 10:03
Updated 29 мая 2023, 10:03
Жителя Красноярска будут судить за имитацию кражи собственного дорогостоящего автомобиля ради страховки. Ему предъявили обвинение за заведомо ложный донос.
Осенью 2015 года в полицию города Кемерово обратился 38-летний красноярец. По его словам, он приехал в столицу Кузбасса, чтобы продать БМВ, однако ночью иномарку угнали. Мужчина оценил причиненный ущерб в 1 000 000 рублей.
Сотрудники полиции провели расследование и в результате факт угона не подтвердился. Они выяснили, что владелец машины спланировал преступление еще в Красноярске.
«Для этого вместе с сообщником он приехал на автомобиле в Кемерово, снял квартиру и даже договорился с потенциальным покупателем авто о встрече на следующий день. Однако накануне сделки подельник злоумышленника вернулся на иномарке в Красноярск и перебил номерные агрегаты на автомобиле», — поясняют в пресс-службе МВД по Кемеровской области.
После заявитель сообщил об угоне, рассчитывая таким способом получить страховую выплату по КАСКО. Во время следствия автомобилист признал свою вину, сейчас ему грозит до 2 лет тюрьмы.
Напомним о похожем случае. Житель Красноярска испугался гнева жены и инсценировал кражу своего авто. Позже красноярец признался, что продал машину ради денег, но побоялся об этом сказать супруге.
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