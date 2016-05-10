Пакет акций на голову: красноярцев атакуют телефонные трейдеры

​Красноярцев атакуют телетрейдеры. На эпидемию это не похоже, но, судя по сообщениям в сети, звонки от «брокеров», предлагающих по телефону приобрести акции известных фирм и обещающих баснословные прибыли, получали многие. В явлении разбирался «Проспект Мира».

Ситуацию на днях описал вице-президент Федерации экстремальных видов спорта Красноярского края Вадим Шадрин на своей странице в «Фейсбуке». По словам Вадима, ему на сотовый позвонила девушка с предложением купить акции нескольких компаний, включая, например, «Башнефть».

— Я очень вежливо пытался объяснить, что нет, спасибо, мне не нужно. Та продолжала трещать как заведенная. Сказал, что положу трубку, если она не попытается осознать, что «нет» — это именно «нет». Не вняла, и я тут же положил, — рассказал Шадрин.

Сразу после этого с тем же предложением Шадрину позвонил начальник девушки со словами, что его подчиненная, видимо, всё не так объяснила, а он сейчас расскажет так, как нужно. «Я ответил, что, надеюсь, это не та самая сцена из «Волк с Уолл-стрит», где на него смотрят 100 человек в офисе и он прямо сейчас меня должен уломать. Потому как ничего не выйдет», — описал Вадим.

«Проспекту Мира» Шадрин уточнил, что не помнит, из какой фирмы звонили девушка и молодой человек: «Название произносили, будто бы специально, очень быстро и неразборчиво». При этом имя Вадима Шадрина звонившие знали заранее, однако вопрос о том, откуда им известна эта информация, оставался без ответа. В разговоре телетрейдеры не хамили, но собеседника при этом почти не слушали, настойчиво повторяя свое предложение о покупке акций.

— Если от меня в беседе был какой-либо негатив, то как будто даже обижались — типа: «Зачем вы так?» — поведал «ПМ» Вадим Шадрин. — Под конец беседы сказали, что если нет желания участвовать в долгосрочных вкладах, то можно купить акции, продать через месяц и получить прибыль в 20%. Когда отказался, то почти сожаление выражали, что я от таких денег отказываюсь.

В комментариях к посту Вадима о похожем случае рассказал пользователь Аркадий Накрохин, которому звонил «особенно упорный» молодой человек. «Он искренне недоумевал, почему я не радуюсь, как ребенок, от открывающихся сказочных перспектив, — вспоминает Накрохин. — И даже мое в сердцах сказанное обещание засудить их контору за телефонный терроризм не смогло остановить поток его красноречия. Перезванивал раз пять после того, как я клал трубку».

Подобные истории можно встретить в сети от пользователей из разных регионов. Причем, судя по ним, красноярцам Шадрину и Накрохину с собеседниками даже повезло: в ответ на отказ жертв телетрейдеров из других городов, к примеру, грубо оскорбляли или даже угрожали.

По словам Вадима Шадрина, телефонные «брокеры» звонили ему с московского номера — 8(499)703-41-77. Номер значится в черных списках нескольких сайтов как раз из-за связи с телемаркетингом. Корреспонденту «ПМ», позвонившему по нему, ответил автоответчик некой компании «Эки Трейд». Найти информацию о фирме в открытых источниках не удалось.

Представитель инвестиционной компании «Финам» в Красноярске Денис Боровиков пояснил, что, скорее всего, на том конце провода действуют перекупы. Те скупают какое-то количество акций у их держателей, а затем продают с наценкой минимум в 10-20%.

По мнению Боровикова, в самой сделке может и не быть ничего противозаконного — обычная купля-продажа. Но есть как минимум два спорных момента. Во-первых, непонятно, откуда у телетрейдеров телефонные номера и имена-фамилии их собеседников — то есть налицо нарушение закона о защите персональных данных.

Во-вторых, по закону после завершения сделки купли-продажи изначальные держатели акций должны уплатить 13% подоходного налога. «Однако перекупы вряд ли сообщают им о совершении сделки. Сами же они этот налог, скорее всего, не платят, иначе выгоды от сделок им никакой нет», — говорит Боровиков.

Меж тем на портале Neberitrubku, в черном списке которого находится московский номер, описана не такая уж безобидная схема сделок. Человека уговаривают внести на счет 1000 долларов, затем «пририсовывают» к нему 40-50 долларов, потом еще 100. После этого «игрока» убеждают добавить на счет еще 1000 долларов.

Президент красноярского отделения Профессиональной психотерапевтической лиги Николай Рычков считает, что лучшим решением в таких случаях будет просто прервать беседу, не боясь показаться грубым:

— Для меня, если человек не слушает то, что я говорю, а повторяет свою заезженную пластинку, — это уже грубость. Подобные беседы стоит заканчивать на комфортной для себя, а не для собеседника, ноте. Не стоит считать, что вы портите свой имидж или как-то вредите карьере, если говорите с ними так, как нужно вам.





Фото: kinopoisk.ru