​Красноярцы спорят о правильности надписи на новом памятнике солдатам ВОВ

В социальных сетях жители города спорят, правильно ли написаны памятные слова на установленном к 9 мая новом мемориальном комплексе. Многие горожане решили, что допущена орфографическая ошибка во фразе «Судьба твоя не известна, Подвиг твой бессмертен».

По их мнению, слово «не известна» нужно писать слитно. Один из красноярцев даже решил проконсультироваться и направил запрос на портал «Грамота.ру». В справочной службе ему пояснили, что в этом случае краткое прилагательное, действительно, пишется слитно, и нет никаких оснований для раздельного написания.

В городской администрации прокомментировали, изначально правописание проверили специалисты, и никакой ошибки здесь нет, пишет НГС. Мнения расходятся и среди филологов. Они указывают, что в этом случае вариативны оба написания, правда, каждый из них отдает предпочтение разным нормам.

Так доцент СФУ, кандидат филологических наук Алевтина Сперанская объяснила журналистам, что конкретно в этом случае все написано верно. По ее словам, если в причастии ярко выражена глагольность, то частица «не» пишется раздельно. Для иллюстрации ученый привела пример — «адрес его мне не известен», то есть «я не знаю». А если слово передает характеристику, следует писать слитно как в надписи у могилы неизвестного солдата в Кремле: «Имя твое неизвестно, Подвиг твой бессмертен». Здесь подразумевается «неизвестное имя».

Доцент СФУ, кандидат филологических наук Лидия Киселева в свою очередь считает, что стоило написать слитно, опираясь на известный текст у могилы безымянного солдата.

Напомним, памятник пропавшим без вести на фронтах Великой Отечественной войны установили в Ленинском районе города. На его открытие были приглашены ветераны войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей и военнослужащие.