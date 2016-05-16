«Каменку» номинировали на общероссийскую премию

Сейчас в Москве проходит конкурс-конференция «Приметы городов. Лучшие региональные практики в области девелопмента и реноваций». В нем представлены самые яркие примеры освоения общественных и жилых пространств. Два главных условия — красивая архитектура и значимость проекта.

В номинации «Реновация и конструкция» члены жюри выделили культурное пространство «Каменка». А в категорию «Новое жилое строительство» попал «Южный берег». Красноярцы могут повлиять на результаты премии и проголосовать за местные проекты.

Отдать свой голос за «Каменку» можно по ссылке, поддержать «Южный берег» — здесь.

Добавим, в каждой из 6 номинаций архитектурного конкурса «Приметы городов» выберут двух победителей. Одного определит профессиональная комиссия, второго — онлайн-голосование.

В каждой номинации нужно выбрать понравившийся проект, прочитать о нем и поставить лайк в конце информации во вкладке «Подробнее». Отдать предпочтение можно сразу нескольким любимым объектам. Голосование открыто до 23:59 18 мая.

Фото: сайт Agentika и живой журнал Сергея Филинина.