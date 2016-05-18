Врачи краевой больницы освоили инновационную методику лечения непроходимости пищевода

В краевой клинической больнице применили инновационную методику лечения непроходимости пищевода, сообщают в пресс-службе учреждения.

Накануне в Красноярск прилетел заведующий отделением эндоскопии Санкт-Петербургского "НИИ Онкологии им. Н.Н. Петрова" Олег Ткаченко, который обучил краевых врачей новому методу — миотомии, во время которого без скальпеля рассекают определенные мышцы и получившийся разрез покрывают слизистой пищевода.

Миотомия позволит бороться с одним самым сложным и распространенным заболеванием пищевода — ахалазией кардии, говорят в краевой больнице. Данная болезнь может развиться в любом возрасте и является хронической. Во время болезни отдел пищевода перед самым входом в желудок сужается, не пропускает пищу и не дает ей перевариваться. По ощущениям это похоже на ком в горле, только человек не может ни глотать, ни есть, ни пить.

Ранее, чтобы восстановить проходимость пищевода, пациенту вводили специальную трубку, которую постепенно наполняли воздухом. К сожалению, это сопровождалось неприятными ощущениями и требовалось проведение курса процедур. С их помощью в 50-60% удавалось снять спазм пищевода. При применении же миотомии положительный результат виден в 97% случаев, уточняют в пресс-службе учреждения.

Напомним, красноярские врачи провели уникальную операцию после разрыва сердца.