«Зеленая дружина» приглашает красноярцев на Экологический марафон

Общественная организация «Зеленая дружина» приглашает жителей города Красноярска присоединиться к экологическому марафону.

Так, 50 берез и 70 сиреней можно будет посадить в пятницу 20 мая, с 10:00 в Парке им. 400-летния города Красноярска. А в следующий вторник, 24 мая, общественники будут садить 20 рябин и 700 цветов возле музея-усадьбы им. Юдина (улица Мелькомбинатская, 2/1)

Поучаствовать в посадках может любой желающий. Форма одежды подходящая, все необходимое для посадки добровольцам выдадут на месте. По всем вопросам обращаться к куратору акции Наталье по телефону 274-42-1