​У красноярки из-за долгов забрали три норковых шубы и мебель

В Красноярске из-за долгов в три миллиона рублей у женщины конфисковали три норковые шубы и мебель.

Жительница города заняла деньги под расписку, но возвращать их она не стала. Решать проблему пришлось через суд. Судебные приставы предупредили женщину, чтобы она добровольно рассчиталась в течение 10 дней. Однако красноярка так и не погасила задолженность. Сотрудникам пришлось арестовать ее меха и мебель.

«В самое ближайшее время имущество будет передано на реализацию, а денежные средства будут перечислены взыскателю», — рассказывают в службе судебных приставов.

Напомним, в Красноярске судебные приставы поймали крупного должника на дорогой иномарке. За долги его машину «Volkswagen Touareg» арестовали.