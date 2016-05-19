​У красноярки из-за долгов забрали три норковых шубы и мебель

Posted 19 мая 2016, 07:10
Published 19 мая 2016, 07:10
Modified 29 мая 2023, 10:02
Updated 29 мая 2023, 10:02
В Красноярске из-за долгов в три миллиона рублей у женщины конфисковали три норковые шубы и мебель.
Жительница города заняла деньги под расписку, но возвращать их она не стала. Решать проблему пришлось через суд. Судебные приставы предупредили женщину, чтобы она добровольно рассчиталась в течение 10 дней. Однако красноярка так и не погасила задолженность. Сотрудникам пришлось арестовать ее меха и мебель.
«В самое ближайшее время имущество будет передано на реализацию, а денежные средства будут перечислены взыскателю», — рассказывают в службе судебных приставов.
Напомним, в Красноярске судебные приставы поймали крупного должника на дорогой иномарке. За долги его машину «Volkswagen Touareg» арестовали.