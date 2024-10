​Красноярский край попал в десятку регионов РФ по популярности в зарубежных СМИ

Аналитическое агентство «Смыслография» и компания DowJonesпровели исследование и составили топ-10 регионов страны по упоминаниям в зарубежных СМИ.

Красноярский край разделил в нем 7-8 место вместе с республикой Башкортостан. В рейтинге учитывались 100 ведущих англоязычных изданий.

Номер в списке распределяется по количеству упоминаний и доле благоприятных публикаций. Исследователи изучили такие СМИ, как The Wall Street Journal, Dow Jones Newswire, The Economist, The Guardian, Washington Post и другие. Москву в работе не рассматривали.

Аналитики отмечают, что попадание в десятку нашего региона не является неожиданностью — Красноярский край традиционно довольно часто упоминается в зарубежных СМИ. Наш регион вышел на мировую повестку из-за КЭФа.

«Красноярский форум вызвал интерес за счет заявлений участников, в частности, министра энергетики РФ А.Новака, не исключившего прекращение подачи газа на Украину в случае отсутствия предоплаты за «голубое топливо» за март 2015 год», — пишут исследователи.

Издания также писали про падение истребителя-перехватчика в Канском районе.

Также напомним, мировые СМИ обсуждали кафе Красноярска с плакатами Обамы и Меркель в туалете. Еще на полосах зарубежных изданий раскритиковали появление шоколадного мороженого «Обамка» и 3D-портрет Путина из красноярской библиотеки, который адаптировали для незрячих людей.