В России хотят запретить звонки через Viber и Skype

Минкомсвязи опбликовало проект постановления федерального правительства, запрещающий VoIP-сервисам (Voice over IP) звонки на телефоны. Эти сервисы исключают из списка тех, кому разрешено передавать голосовую информацию в местных, зоновых и других сетях.

Если постановление примут, по пользователи программ вроде Skype и Viber не смогут звонить не только на мобильные и стационарные телефоны, но и другим пользователям мессенджеров.

Срок вступления в силу нововведений - ноябрь 2016 года.