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Posted 21 мая 2016, 03:21

Published 21 мая 2016, 03:21

Modified 29 мая 2023, 10:02

Updated 29 мая 2023, 10:02

В России хотят запретить звонки через Viber и Skype

21 мая 2016, 03:21

Минкомсвязи опбликовало проект постановления федерального правительства, запрещающий VoIP-сервисам (Voice over IP) звонки на телефоны. Эти сервисы исключают из списка тех, кому разрешено передавать голосовую информацию в местных, зоновых и других сетях.

Если постановление примут, по пользователи программ вроде Skype и Viber не смогут звонить не только на мобильные и стационарные телефоны, но и другим пользователям мессенджеров.

Срок вступления в силу нововведений - ноябрь 2016 года.

#Редакция «ПМ»#Технологии#Новости
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