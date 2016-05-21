В России хотят запретить звонки через Viber и Skype

Posted 21 мая 2016, 03:21
Published 21 мая 2016, 03:21
Modified 29 мая 2023, 10:02
Updated 29 мая 2023, 10:02
Минкомсвязи опбликовало проект постановления федерального правительства, запрещающий VoIP-сервисам (Voice over IP) звонки на телефоны. Эти сервисы исключают из списка тех, кому разрешено передавать голосовую информацию в местных, зоновых и других сетях.
Если постановление примут, по пользователи программ вроде Skype и Viber не смогут звонить не только на мобильные и стационарные телефоны, но и другим пользователям мессенджеров.
Срок вступления в силу нововведений - ноябрь 2016 года.