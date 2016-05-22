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Posted 22 мая 2016, 02:35

Published 22 мая 2016, 02:35

Modified 29 мая 2023, 10:02

Updated 29 мая 2023, 10:02

​В Красноярске хотят создать базу для китайских туристов

22 мая 2016, 02:35

В Красноярск приехала делегация из Китайской народной республики, передает пресс-служба губернатора. Глава края Виктор Толоконский обсудил с представителем Китайской туристической ассоциации Вэем Сяоанем перспективы сотрудничества в сфере туризма.

В частности, стороны говорили о развитии въездного туризма для граждан КНР, привлечении инвестиций в региональную туристическую инфраструктуру и развитие водного туризма.

– Китай — одно из базовых направлений развития в крае въездного туризма. Мы рассчитываем на увеличение потока туристов со стороны КНР и готовы принять все необходимые меры для привлечения желающих посетить наш край, — говорит Виктор Толоконский. — У России с Китаем давно сложились крепкие торговые, экономические и культурные связи.

фото: polit.reactor.cc

По оценке гостей из Поднебесной, туристическими преимуществами региона станут наличие крупного современного аэропорта, возможность организации туров по реке Енисей и ее притокам, северных туров вплоть до Северного полюса, и собственно сам Красноярск – один из сибирских городов-миллионников, где можно создать качественную туристическую базу.

#Редакция «ПМ»#Новости
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