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Posted 23 мая 2016, 05:31

Published 23 мая 2016, 05:31

Modified 29 мая 2023, 10:02

Updated 29 мая 2023, 10:02

За вынужденную посадку самолета в Красноярске дебошир отделался штрафом

23 мая 2016, 05:31

За экстренную посадку самолета в Красноярске омский дебошир получил штраф. Об этом сообщают в пресс-службе авиакомпании «Аврора».

Во время рейса Новосибирск — Владивосток 28 июля прошлого года один из пассажиров начал себя вести неадекватно. Пьяный мужчина нецензурно выражался, оскорблял других пассажиров и пытался развязать драку. Потом дебошир начал кричать на членов экипажа, требуя предоставить ему алкоголь, и даже пытался открыть аварийную дверь прямо в полете. Путь преградил бортпроводник, на которого за такую «дерзость» мужчина полез с кулаками.

Из-за угрозы безопасности остальных пассажиров и экипажа, командир самолета принял решении о вынужденной посадке судна в красноярском аэропорту, где буяна передали сотрудникам полиции. Конфликтный пассажир был арестован на 2 суток.

По данному инциденту авиакомпания обратилась в Первомайский суд города Омска по месту проживания ответчика. Суд постановил взыскать с мужчины более 150 000 рублей в счет убытков «Авроры».

Напомним, это не первый случай дебошей в самолете. Накануне, пьяный пассажир опоздал на самолет и избил сотрудника авиакомпании.

#Редакция «ПМ»#Деньги#Новости
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