И последними станут первые: 6 худших мест для свиданий в Красноярске

Бывает так, что первое свидание хочется сделать последним. Причин может быть масса: от внезапной личной неприязни к девушке до желания мелкого пакостничества и любви к троллингу. Если перед вами вдруг встала цель сократить количество встреч до одной — читайте наш гид. Если нет — читайте наш гид и никогда так не делайте.

КFC

Приведя сюда на первое свидание девушку, вы сможете сразу продемонстрировать и свою интеллектуальную незрелость, и финансовую несостоятельность. Толпы галдящих подростков и непередаваемый аромат фритюра — хорошее начало, но дальше всё зависит от вас. Забудьте о роллах — она может подумать, что вы заботитесь о фигуре. Только бургер, картошка и в идеале крылья или стрипсы — они смогут сделать ваши руки достаточно жирными для того, чтобы у девушки не возникло и мысли за них взяться. Ну и не забывайте мимикрировать под обстановку: если внимательно присмотреться к окружающим школьникам, можно почерпнуть немало поведенческих фишечек, способных отвадить кого угодно.

Фото: pl-e.ru

Прогулка по Калинина

Что главное на плохом свидании? Правильно — не дать объекту расслабиться. В мягком кресле, под уютную музыку и согревающий напиток она может подумать, что вы неплохой парень, даже несмотря на ваши попытки ковыряться в носу и вытирать руки о скатерть. Другое дело — вывести красотку на Калинина и заставить ее обутые в нарядные туфли ножки посчитать все кочки и буераки этой замечательной улицы. Склады, заборы, тревожные стайки спортивных пацанчиков — вам даже делать ничего не надо, разве что рассказать анекдот побородатей в качестве контрольного и весело заржать, когда она навернется на очередном ухабе.

Шопинг в торговом центре

Выбирай любой: «ИЮНЬ», «Планета», «КомсоМолл» — все они хороши (хотя дорога до «КомсоМолла» будет дополнительным бонусом). Совместный шопинг — чудесная вещь, но вся его прелесть открывается примерно на третьем году счастливого брака. На первом же свидании этот маневр может повергнуть кого угодно. Главное — будь естественен, не стесняйся, смело иди в отдел нижнего белья, выбирай сам и рекомендуй ей, заставь ее примерить, допустим, облегающие джинсы, вдруг у нее комплексы из-за фигуры. Ну а если внезапно ты наткнулся на не знающую стеснений фанатку шопинга, то на фудкорте есть КFC — и ты уже знаешь, что надо делать.

Фото: regionsgroup.ru

Центральный парк

Гулять по Центральному парку в принципе не лучшая идея, особенно ближе к вечеру, когда народ разогрелся в близлежащих шашлычках и ведет себя не слишком авантажно. Но главный козырь — аттракционы, особенно экстремальные. Ведь неизвестно, как ведет себя вестибулярный аппарат вашей спутницы и как он реагирует на кручение и сгиб. Если очень повезет, то дело может закончиться неодолимой тошнотой, и тогда вы ее точно больше никогда не увидите. Наши лучшие друзья сегодня — бешено вращающийся «Рейнджер», неудержимый «Хип-Хоп» и свободнопадающий «Флэш».

Фото: olmor.livejournal.com

Бассейн

О чём мечтает каждая девушка на первом свидании? Конечно же, обнажиться до купальника и продемонстрировать едва знакомому парню свою фигуру, не завуалированную тщательно подобранным для маскировки недостатков нарядом. И это только первый шаг к идеально плохому свиданию. В чаше бассейна у вас есть две одинаково выигрышные стратегии: весело тереться вблизи купальщицы, прихватывая ее за выступающие части тела (она непременно оценит) или брутально и независимо нарезать круги по дорожке, предоставив ей развлекать себя самостоятельно. Если же и бассейн не помог, стоит присмотреться к следующему пункту.

Фото: sdelanounas.ru

Нудистский пляж на острове Татышев

На самом деле, существование этого пляжа наукой не доказано, однако многие горожане жаловались на голых людей, внезапно появляющихся у Вантового моста. Конечно, до свидания стоит провести разведку, и если объект действительно найден, то немедля назначайте встречу именно там. Сколько будет радости, когда вы внезапно выскользнете из штанов, аки уж, и предстанете перед изумленной спутницей во всей первозданной красе. Дальше уже ничего делать не надо, разве что вовремя встать в профиль, чтобы острое девичье колено промахнулось мимо поставленной цели. Ну а если она и после этого не ушла, предложите и ей раздеться. Или сработает, или вы получите самое незабываемое первое свидание в вашей жизни.