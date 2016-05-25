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Posted 25 мая 2016, 06:08

Published 25 мая 2016, 06:08

Modified 29 мая 2023, 10:02

Updated 29 мая 2023, 10:02

​В Красноярске парень купался в озере возле БСМП и пропал

25 мая 2016, 06:08

В Красноярске ищут пропавшего три дня назад 28-летнего Максима Симонова. Информацию о поиске парня разместили волонтеры в социальных сетях.

Активисты рассказывают, что 22 мая до позднего вечера красноярец вместе с другом рыбачил и купался на озере возле БСМП (рядом с домами Вербная,10 и Свободный, 72а). Они вместе выпивали, затем приятель уснул, а когда проснулся, то не увидел Максима. На берегу лежали все вещи пропавшего — одежда и телефон.

Сейчас парня ищут волонтеры и полицейские. К поиску также просят подключиться жителей города. Всем, кто в тот вечер видел мужчин или общался с ними, нужно позвонить по номерам 8-950-996-066 и 246-87-64.

Приметы Максима: рост 170-175 сантиметров, глаза карие, светлые волосы с залысинами, на левой лопатке татуировка в виде скорпиона.

#Редакция «ПМ»#Происшествия#Новости
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