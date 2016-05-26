​В Красноярске неопытный водитель наехал на байкера и раздавил мотоцикл

Posted 26 мая 2016, 04:42
Published 26 мая 2016, 04:42
Modified 29 мая 2023, 10:02
Updated 29 мая 2023, 10:02
На правом берегу Красноярска водитель «Тойоты» сбил двигающегося впереди мотоциклиста. Фото с места аварии опубликовали очевидцы в социальных сетях.
В дорожной полиции рассказывают, ДТП произошло накануне на улице Вавилова. По предварительной информации, 36-летний водитель машины не соблюдал дистанцию и наехал на 31-летнего байкера. Мужчина получил травмы легкой степени тяжести.
В ГИБДД уточнили, что оба участника аварии были трезвыми. А на мотоциклисте был надет шлем.
Добавим, на кадрах видно, что на машине виновника наклеен знак «неопытный водитель». А сам байк частично подмят под иномарку.
Напомним, на Северном шоссе Тойота сбила мотоциклиста. Тогда водителя мотоцикла с тяжелыми травмами увезли в реанимацию.
Фото: группа «ЧП Красноярск».