Не дописавшим ЕГЭ из-за нехватки бланков красноярским школьникам придется переписывать задания

Красноярским школьникам, которые не смогли дописать ЕГЭ по литературе из-за нехватки бланков, придется идти на пересдачу. В такой ситуации оказались 28 учеников, которые выполняли заключительную часть экзамена — часть С, где предусмотрены задания с развернутым ответом.

С выпускниками и их родителями встретилась министр образования края Светлана Маковская и пояснила, что единственный выход — это пересдать единый государственный экзамен 24 или 30 июня.

«Ситуация находится на моем личном контроле, министерством было принято решение увеличить количество дополнительных бланков. Могу уверить, что дефицита на последующих экзаменах не будет», — заявила Маковская.

В минобразования заверили, теперь все пункты сдачи ЕГЭ обеспечены дополнительными бланками в полном объеме и даже с резервом.

Напомним, скандал произошел в школе №137 на правом берегу. Тогда организаторы сказали, что просто забыли взять дополнительные листы для ответов. Сами школьники и их родители были возмущены и недовольны такой ситуацией.