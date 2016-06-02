Друг прыгнувшего с 16-ого этажа красноярца показал его предсмертную записку

Красноярец Дмитрий Рязанов, друг парня, прыгнувшего с 16-ого этажа, поделился с «Проспектом Мира» его предсмертной запиской. Именно Дмитрию перед суицидом позвонил 28-летний погибший и сказал, что оставляет последнее послание в своем паспорте.

В нем молодой человек объяснил, почему решился на такой отчаянный шаг. По его словам, против него началось заказное уголовное преследование. Парень указывает в письме имя и фамилию мужчины и винит его в своей смерти. Погибший сообщил напоследок, что этот человек взял у него 855 000 рублей, а затем обвинил в воровстве и поджоге.

«Я знаю, мне не доказать свою невиновность. Так как пока меня везли в участок, мужик на переднем сидении сказал, что меня заказали, и я при любых раскладах сяду за то, чего не совершал. Найдите человека, который этим занимается, пожалуйста», — написал перед смертью красноярец.

Дмитрий поясняет, что его погибший друг называет виновником своего начальника:

«Он работал в сервисе у этого человека, продал свою квартиру и вложил деньги его в бизнес».

Напомним, накануне 1 июня в доме на улице Киренского мужчина поднялся на 16 этаж и выбросился из окна. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и предварительно сообщают, что причиной суицида стали психологические и социальные проблемы.