​Инвестор передумал строить подземную парковку возле здания мэрии

Земельный участок за зданием мэрии Красноярска, предназначенный под подземную парковку, вновь выставили на торги. Об этом сообщили в пресс-службе департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации города.

Речь идет о земле между ул. Карла Маркса и Урицкого рядом со зданиями мэрии и департамента горимущества. Площадь участка – 2149 кв. м.

За право аренды земли в начале марта этого года бились компании ФСК «Готика», ООО «Нова-Инвест», ООО «Красноярск Сити», ООО «Инвест Билд», а также предприниматели Андрей Тихонов и Игорь Рубанский.

Срок аренды составляла 3 года 2 месяца, начальная стоимость лота – 729 тысяч рублей в год. Победила в итоге «Инвест Билд», предложившая за участок 4 млн рублей годовой аренды. Однако затем от своих планов инвестор отказался.

Порталу DK.RU в департаменте горимущества сказали, что «победитель по каким-то причинам не счел возможным дальнейшее вложение денег в этот проект и отказался от подписания договора аренды».

Повторные торги назначены на 4 июля.

Напомним, подземную парковку с трибунами на крыше сейчас строят на Театральной площади.