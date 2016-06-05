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Posted 5 июня 2016, 03:51

Published 5 июня 2016, 03:51

Modified 29 мая 2023, 10:02

Updated 29 мая 2023, 10:02

​Инвестор передумал строить подземную парковку возле здания мэрии

5 июня 2016, 03:51

Земельный участок за зданием мэрии Красноярска, предназначенный под подземную парковку, вновь выставили на торги. Об этом сообщили в пресс-службе департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации города.

Речь идет о земле между ул. Карла Маркса и Урицкого рядом со зданиями мэрии и департамента горимущества. Площадь участка – 2149 кв. м.

За право аренды земли в начале марта этого года бились компании ФСК «Готика», ООО «Нова-Инвест», ООО «Красноярск Сити», ООО «Инвест Билд», а также предприниматели Андрей Тихонов и Игорь Рубанский.

Срок аренды составляла 3 года 2 месяца, начальная стоимость лота – 729 тысяч рублей в год. Победила в итоге «Инвест Билд», предложившая за участок 4 млн рублей годовой аренды. Однако затем от своих планов инвестор отказался.

Порталу DK.RU в департаменте горимущества сказали, что «победитель по каким-то причинам не счел возможным дальнейшее вложение денег в этот проект и отказался от подписания договора аренды».

Повторные торги назначены на 4 июля.

Напомним, подземную парковку с трибунами на крыше сейчас строят на Театральной площади.

#Редакция «ПМ»#Город#Новости
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