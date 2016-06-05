​Стали известны доходы главы красноярского Центробанка

Центробанк РФ на своем сайте опубликовал сведения о доходах своих служащих за 2015 год, включая руководителя красноярского управления Николая Морева.

Морев, согласно декларации, заработал в прошлом году 7,4 млн рублей. Он владеет двумя квартирами 55,9 и 45,8 кв. м, а также автомобилем Toyota Corona Premio. Доход супруги банкира составил 46,1 тысячи рублей.

Как писал портал «Финансист», Николай Морев возглавил красноярское управление Центробанка РФ 10 марта этого года. До этого он работал в управлении регулятора по Омской области.



Фото: cbr.ru