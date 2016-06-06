Объясняем, что делать: если вы случайно разбили товар в магазине

Posted 6 июня 2016, 10:48
Published 6 июня 2016, 10:48
Modified 29 мая 2023, 09:24
Updated 29 мая 2023, 09:24
Все ходят в супермаркеты, и никто не застрахован от случайного или не очень повреждения товара. «Проспект Мира» рассказывает, кто виноват и что делать, если слоном в посудной лавке оказались именно вы.
Что случилось?
Вы в супермаркете и снесли пирамиду пивных бутылок, когда проходили между стеллажами; у вас сломалась корзина, и все яйца из нее вдребезги разбились; вы поскользнулись на только что вымытом полу и, борясь с гравитацией, смели полку с пирожными. В общем, как-то повредили товар в магазине, и теперь администрация требует возместить ущерб именно вас.
И что, придется платить?
В статье 211 Гражданского кодекса РФ говорится, что все «риски случайной гибели или случайного повреждения имущества несет его собственник, если иное не предусмотрено законом или договором».
А в статье 459 ГК РФ — что эти риски переходят на покупателя после того, как продавец передает товар покупателю.
Исходя только из этих статей, можно подумать, что, пока товар не оплачен и не выдан товарный чек, вся ответственность за поврежденное имущество лежит только на продавце. Это, конечно, не совсем так, иначе покупатели только тем и занимались бы, что безнаказанно громили магазины.
Здесь нужно обратить внимание на статью 1064 всё того же Гражданского кодекса, где сказано, что человек, испортивший товар, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что тот произошел не по его вине.
Когда виноват покупатель?
Заплатить покупателю придется, если товар он повредил умышленно. Например, как мужчина, который в мае прошлого года с ломом ворвался в магазин цифровой техники в Лесосибирске и вдребезги разбил стеллажи с ноутбуками и планшетами.
Покупатель также обязан возместить ущерб, если к порче товара привело его «неадекватное» поведение: танцы, хоровое исполнение песен, «борьба» с другом или бег в торговом зале, состояние алкогольного опьянения и прочие отягчающие.
Кроме того, платить человеку придется за неосторожность, которая в Гражданском кодексе признается формой вины. Так что если, например, из рук покупателя выпал планшет, когда он рассматривал гаджет, то придется раскошелиться.