Объясняем, что делать: если вы случайно разбили товар в магазине

Все ходят в супермаркеты, и никто не застрахован от случайного или не очень повреждения товара. «Проспект Мира» рассказывает, кто виноват и что делать, если слоном в посудной лавке оказались именно вы.

Что случилось?

Вы в супермаркете и снесли пирамиду пивных бутылок, когда проходили между стеллажами; у вас сломалась корзина, и все яйца из нее вдребезги разбились; вы поскользнулись на только что вымытом полу и, борясь с гравитацией, смели полку с пирожными. В общем, как-то повредили товар в магазине, и теперь администрация требует возместить ущерб именно вас.

И что, придется платить?

В статье 211 Гражданского кодекса РФ говорится, что все «риски случайной гибели или случайного повреждения имущества несет его собственник, если иное не предусмотрено законом или договором».

А в статье 459 ГК РФ — что эти риски переходят на покупателя после того, как продавец передает товар покупателю.

Исходя только из этих статей, можно подумать, что, пока товар не оплачен и не выдан товарный чек, вся ответственность за поврежденное имущество лежит только на продавце. Это, конечно, не совсем так, иначе покупатели только тем и занимались бы, что безнаказанно громили магазины.

Здесь нужно обратить внимание на статью 1064 всё того же Гражданского кодекса, где сказано, что человек, испортивший товар, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что тот произошел не по его вине.

Когда виноват покупатель?

Заплатить покупателю придется, если товар он повредил умышленно. Например, как мужчина, который в мае прошлого года с ломом ворвался в магазин цифровой техники в Лесосибирске и вдребезги разбил стеллажи с ноутбуками и планшетами.

Покупатель также обязан возместить ущерб, если к порче товара привело его «неадекватное» поведение: танцы, хоровое исполнение песен, «борьба» с другом или бег в торговом зале, состояние алкогольного опьянения и прочие отягчающие.

Кроме того, платить человеку придется за неосторожность, которая в Гражданском кодексе признается формой вины. Так что если, например, из рук покупателя выпал планшет, когда он рассматривал гаджет, то придется раскошелиться.

<p><strong>Когда виноват магазин?</strong></p><p>Если же в торговом зале нарушены нормы оформления розничного предприятия, то отвечать придется самому магазину. К примеру, по ГОСТу 51773-2001 ширина между стеллажами не должна быть меньше 1,4 метра. Так что если человек повредил товар, пробираясь через узкие проходы или коробки с нерасставленным товаром, то это вина менеджера. </p><p>За неустойчивую выкладку также стоит наказывать не покупателя, а работника магазина. Если, потянувшись за бутылкой виски к празднику, посетитель перевернул всю пирамиду, то требовать с него возмещение убытков администрация супермаркета не вправе. </p><p>То же самое, если человек выронил товар, поскользнувшись на мокром полу в торговом зале, если товар слетел с ленты на кассе или упал из сломавшейся корзины.</p><p></p><p><strong>Что делать, если всё равно заставляют платить?</strong></p><p>Если товар испорчен не по вашей вине, но администрация настаивает, что платить всё равно должны вы, то можно потребовать жалобную книгу. Оставляйте в ней рассказ о том, как всё, по-вашему, произошло на самом деле. </p><p>Кроме того, администрация супермаркета должна составить акт о порче товара, в котором вы также можете расписать, что стало причиной повреждения (неплохо будет найти еще свидетеля произошедшего, а лучше двух). </p><p>Далее необходимо объяснить, что стоимость товара вы оплачивать не намерены. Если руководство магазина пожелает, то может потребовать возмещение через суд. В суде магазин должен будет доказать, что товар поврежден по вине покупателя, а покупатель, соответственно, свою невиновность.</p><p><strong>Что делать, если охранник не выпускает из магазина?</strong></p><p>На случай, если охранник не выпускает покупателя из магазина (и делает это довольно грубо), пока тот не оплатит поврежденный товар, существует <a href="https://www.ukru.ru/code/08/203/" target="_blank">статья 203</a> Уголовного кодекса РФ. Там прямо сказано, что частному охраннику за превышение своих полномочий, угрозы, насилие и применение оружия грозит лишение свободы сроком до семи лет. Напомните ему об этому.</p><p></p>