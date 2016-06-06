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Posted 6 июня 2016, 06:34

Published 6 июня 2016, 06:34

Modified 29 мая 2023, 10:02

Updated 29 мая 2023, 10:02

​Установленное со скандалом незаконное летнее кафе на набережной перенесли

6 июня 2016, 06:34

В Красноярске летнее кафе, которое незаконно появилось в конце мая на набережной и преграждало проход горожанам, перенесли на новое место. Сейчас шатер установили возле краеведческого музея.

В пресс-службе администрации города «Проспекту Мира» сообщили, что сегодня специалисты провели проверку и выясняли, что в этот раз конструкция установлена легально:

«Дело в том, что земля на набережной находится и в федеральной собственности, и в городской. В прошлый раз владельцы арендовали участок у Росимущества, но при этом частично зашли и на нашу территорию. Сейчас сотрудники побывали на месте, нарушений нет».

Добавим, всего в городе заработает больше 60 летних кафе. В список вошли открытые веранды и террасы при заведениях. В декабре предприниматели участвовали в аукционах и получили право размещать временные сооружения на срок до 5 лет.

К сезонным кафе выставляли специальные требования: оформление, работа на благоустроенной площадке, в том числе установка урн, наличие туалетов и умывальников. Наружная реклама пива здесь запрещена, не разрешено также готовить шашлык на открытом огне и работать круглосуточно.

Напомним, известный московский блогер Илья Варламов накануне приехал в Красноярск на день и поделился впечатлениями о городе в своем «Живом журнале». Набережную он назвал «позором».

Фото: Сибновости.

#Редакция «ПМ»#Город#Новости
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