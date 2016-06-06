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Posted 6 июня 2016, 05:25

Published 6 июня 2016, 05:25

Modified 29 мая 2023, 10:02

Updated 29 мая 2023, 10:02

​В Красноярске установят второй памятник святителю Луке напротив медуниверситета

6 июня 2016, 05:25

В краевом центре появится второй памятник святителю Луке, выдающемуся хирургу Валентину Войно-Ясенецкому. В пресс-службе Красноярской епархии сообщают, установить монумент собираются напротив медицинского университета, который как раз носит имя архиепископа.

«Памятник высотой 3,5 метра станет символическим отображением заслуг Луки перед церковью и медициной — в одной руке святитель будет держать крест, а в другой — скальпель», — рассказывает ректор КрасГМУ Иван Артюхов.

Также на монументе будут изображены Святое Евангелие и главный медицинский труд архиепископа — «Очерки гнойной хирургии». Автором проекта стал член Международного и Всероссийского Союзов художников Игорь Вильчевский. Строить начнут уже эти летом, а завершат все работы в ноябре 2017 года.

Освящать место под строительство планируют 11 июня. Богослужение здесь начнется в 11:00.

Добавим, архиепископ Лука родился в Керчи. Он был ученым, автором трудов по анестезиологии, доктором медицинских наук и духовным писателем. Его не раз репрессировали, и одну из своих ссылок святитель провел в Красноярском крае.

Во время Великой Отечественной войны он консультировал во всех госпиталях нашего региона, делал по несколько операций в день и управлял местной епархией.

Напомним, Архиерейский дом в Красноярске, возле которого находится первый памятник Луке, сейчас отдают церкви. Чиновники безвозмездно передают епархии памятник архитектуры на Горького.

Фото: sib.net.

#Редакция «ПМ»#Город#Новости
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