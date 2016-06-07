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Posted 7 июня 2016, 11:32

Published 7 июня 2016, 11:32

Modified 29 мая 2023, 10:02

Updated 29 мая 2023, 10:02

​До миллиона деревьев в Красноярске не хватает 30 тысяч

7 июня 2016, 11:32

В Красноярске до миллиона деревьев не хватает 30 тысяч зеленых насаждений, сообщил сегодня, 7 июня, руководитель департамента городского хозяйства мэрии Игорь Титенков на сессии горсовета.

По его словам, в рамках акции «Миллионному городу — миллион деревьев» в 2013 году было высажено около 30,8 тысячи деревьев. Из них 7 200 — за счет бюджета, остальные — на спонсорские деньги.

В 2015 году в Красноярске посадили 19,05 тысячи деревьев (4 000 — на бюджетные деньги, 14 тысяч — на спонсорские). В этом году посажено еще 11,6 тысячи — все за счет спонсоров.

До заветного миллиона городу не хватает 30 тысяч насаждений, отметил Титенков. Причем, как уточнили депутаты, речь идет не о том, что за время акции «Миллионному городу…» в Красноярске высадили почти миллион деревьев, а об общем количестве с учетом старых насаждений.

Всего же с 2013 года в рамках акции в Красноярске появилась 91 тысяча новых деревьев. Общий бюджет движения «Миллионному городу – миллион деревьев» Игорь Титенков не уточнил.

В конце прошлого года общественники говорили, что только из бюджета города на озеленение в рамках акции изначально планировалось потратить 157,3 млн рублей. Однако позже программу озеленения, по их словам, якобы свернули. В мэрии позже обвинения в сворачивании акции отвергли.

В свою очередь, в конце мая этого года экологи предупреждали, что для строительства объектов Универсиады-2019 в городе вырубят 116 тысяч деревьев.

#Редакция «ПМ»#Город#Новости
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