У владелицы продуктового магазина за долги забрали 8 холодильников

В поселке Тура владелица магазина лишилась 8 холодильных витрин, чтобы погасить долг перед своей знакомой.

В службе судебных приставов рассказывают, женщина заняла больше 100 000 рублей под расписку на развитие своего дела — открыла продуктовый магазин.

«И хотя бизнес приносил доход, возвращать заемные средства в срок необязательная гражданка не посчитала нужным. И решать проблему возврата денег кредитору пришлось в судебном порядке», — поясняют в ведомстве.

Деньги бизнеследи так и не вернула, поэтому у нее арестовали холодильники. Имущество продали, и средства вернули женщине, которая и давала взаймы.

Напомним, приставы забрали у красноярки три норковых шубы и мебель. Жительница города заняла деньги под расписку, но возвращать их также не стала.