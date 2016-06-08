У владелицы продуктового магазина за долги забрали 8 холодильников

Posted 8 июня 2016, 06:27
Published 8 июня 2016, 06:27
Modified 29 мая 2023, 10:02
Updated 29 мая 2023, 10:02
В поселке Тура владелица магазина лишилась 8 холодильных витрин, чтобы погасить долг перед своей знакомой.
В службе судебных приставов рассказывают, женщина заняла больше 100 000 рублей под расписку на развитие своего дела — открыла продуктовый магазин.
«И хотя бизнес приносил доход, возвращать заемные средства в срок необязательная гражданка не посчитала нужным. И решать проблему возврата денег кредитору пришлось в судебном порядке», — поясняют в ведомстве.
Деньги бизнеследи так и не вернула, поэтому у нее арестовали холодильники. Имущество продали, и средства вернули женщине, которая и давала взаймы.
Напомним, приставы забрали у красноярки три норковых шубы и мебель. Жительница города заняла деньги под расписку, но возвращать их также не стала.