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Posted 9 июня 2016, 10:49

Published 9 июня 2016, 10:49

Modified 29 мая 2023, 10:02

Updated 29 мая 2023, 10:02

По «Столбам» теперь можно прокатиться на гольфкаре

9 июня 2016, 10:49

На «Столбах» открылся третий летний сезон, когда можно взять экскурсию и прокатиться на гольфкаре. Об этом сообщают в пресс-службе заповедника.

Фото: «Столбы»

«Неторопливо, познавательно и безопасно», — комментируют в заповеднике.

По дороге экскурсовод расскажет о том, как возникли скалы и почему они получили свои названия.

На гольфкар можно сесть на кордоне «Лалетино» за 3 220 рублей в будний день и 3 740 рублей в выходной, еще придется заплатить по 50 рублей сверху за каждого человека, максимальная вместимость — трое плюс маленький ребенок.

Также можно доехать на машине до Центральных «Столбов». Но данное предложение рассчитано для пожилых людей, людей с ограниченными физическими возможностями, иногородних и других посетителей, чье время ограничено.

Напомним, красноярцев предупреждают о возможных встречах с медведями в заповеднике.

#Редакция «ПМ»#Город#Новости
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