Работник кухни оказался виновным в отравлении 12 детей в лагере под Красноярском

Сотрудники следственного комитета выявили виновного в массовом отравлении детей в оздоровительном лагере под Красноярском. Им оказался один из работников кухни, сообщают в следственном комитете.

Происшествие произошло 8 июня этого года, когда днем в районую больницу города Бородино были госпитализированы 12 школьников в возрасте от 10 до 14 лет с признаками отравления.

«В пищеблоке оздоровительного лагеря были взяты пробы воды, продукты питания, смывы рук у кухонных работников», — комментируют в пресс-службе.

По данным Роспотребнадзора источником заражения стала работница кухни, которая заболела еще 6 июня, но продолжала работать.

«В ее действиях усматривается нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление детей», — добавляют в СК.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела и устанавливаются все обстоятельства.

Напомним, после инцидента директор лагеря выгнал врача и персонал пищеблока.