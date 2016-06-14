prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 июня 2016, 11:27

Published 14 июня 2016, 11:27

Modified 29 мая 2023, 10:02

Updated 29 мая 2023, 10:02

Работник кухни оказался виновным в отравлении 12 детей в лагере под Красноярском

14 июня 2016, 11:27

Сотрудники следственного комитета выявили виновного в массовом отравлении детей в оздоровительном лагере под Красноярском. Им оказался один из работников кухни, сообщают в следственном комитете.

Происшествие произошло 8 июня этого года, когда днем в районую больницу города Бородино были госпитализированы 12 школьников в возрасте от 10 до 14 лет с признаками отравления.

«В пищеблоке оздоровительного лагеря были взяты пробы воды, продукты питания, смывы рук у кухонных работников», — комментируют в пресс-службе.

По данным Роспотребнадзора источником заражения стала работница кухни, которая заболела еще 6 июня, но продолжала работать.

«В ее действиях усматривается нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление детей», — добавляют в СК.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела и устанавливаются все обстоятельства.

Напомним, после инцидента директор лагеря выгнал врача и персонал пищеблока.

#Редакция «ПМ»#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика