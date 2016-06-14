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Posted 14 июня 2016, 06:57

Published 14 июня 2016, 06:57

Modified 29 мая 2023, 10:02

Updated 29 мая 2023, 10:02

Строительная компания возместит дачнику 434 тысячи рублей за испорченные грядки

14 июня 2016, 06:57

Свердловский районный суд обязал строительную компанию «Ваш дом» возместить дачнику 434 000 рублей за испорченный участок. Об этом сообщают в пресс-службе краевого суда.

Согласно информации суда, у хозяина дачи на участке площадью 480 кв.м. в садоводческом товариществе «Сад-2 Локомотивного депо», огороженном забором, находились постройки, парник, водопровод из стальных труб. Также росли яблони, слива, смородина, крыжовник, малина, облепиха. Однако, застройщик при возведении многоквартирных домов прямо через дачный участок провел дорогу для большегрузных автомобилей.

Владелец дачи подал иск в суд о возмещении причиненного вреда и в итоге в декабре прошлого года со строительной компании постановили взыскать в пользу собственника участка 434 400 рублей материального ущерба.

Застройщик подал на аппеляцию, однако в июне краевой суд отклонил жалобы, оставив решение неизменным.

Напомним, красноярка отсудила у строительной компании 608 000 рублей за кривые двери.

#Редакция «ПМ»#Деньги#Новости
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