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Posted 14 июня 2016, 04:02

Published 14 июня 2016, 04:02

Modified 29 мая 2023, 10:02

Updated 29 мая 2023, 10:02

​В Красноярске обновили надпись «Россия» на Караульной горе

14 июня 2016, 04:02

Больше тысячи молодых красноярцев накануне обновили один из символов города — надпись «Россия» на Караульной горе.

Работы проводили с 9 по 12 июня бойцы штаба студенческих отрядов Сибирского федерального университета. Они восстановили опалубку, делали прополку, засыпали участок мраморной крошкой и красили.

После молодые люди выстроились вокруг надписи, и все вместе спели гимн страны.

Добавим, такую акцию впервые провели в Красноярске в ночь с 11 на 12 июня 2007 года. Тогда активисты посадили на клумбе цветы и выложили триколором слово «Россия».

В этом году мероприятие прошло в десятый раз. Для него потребовалось около 18 тонн мраморной крошки и более 10 литров красной и синей краски. Размер надписи — 30 м x 125 м, каждая буква имеет размер 30 м x 20 м.

Напомним, в апреле студенты СФУ провели флешмоб под названием «Зажги сердце города». На фасаде здания красовались слова «Я ♥ К».

Фото: паблик «Агентство будущего».

#Редакция «ПМ»#Город#Новости
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