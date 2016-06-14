​В Красноярске обновили надпись «Россия» на Караульной горе

Posted 14 июня 2016, 04:02
Published 14 июня 2016, 04:02
Modified 29 мая 2023, 10:02
Updated 29 мая 2023, 10:02
Больше тысячи молодых красноярцев накануне обновили один из символов города — надпись «Россия» на Караульной горе.
Работы проводили с 9 по 12 июня бойцы штаба студенческих отрядов Сибирского федерального университета. Они восстановили опалубку, делали прополку, засыпали участок мраморной крошкой и красили.
После молодые люди выстроились вокруг надписи, и все вместе спели гимн страны.
Добавим, такую акцию впервые провели в Красноярске в ночь с 11 на 12 июня 2007 года. Тогда активисты посадили на клумбе цветы и выложили триколором слово «Россия».
В этом году мероприятие прошло в десятый раз. Для него потребовалось около 18 тонн мраморной крошки и более 10 литров красной и синей краски. Размер надписи — 30 м x 125 м, каждая буква имеет размер 30 м x 20 м.
Напомним, в апреле студенты СФУ провели флешмоб под названием «Зажги сердце города». На фасаде здания красовались слова «Я ♥ К».
Фото: паблик «Агентство будущего».