Короткую дорогу от четвертого моста засыпали гравием

В Красноярске на короткой дороге от четвертого моста через Николаевку появились большие кучи гравия. Фотографии выложили в группе ЧП Красноярск.

Однако красноярцы не унывают и в комментариях смеются, что осталось только загнать туда спецтехнику и немного асфальта, и получится хорошая дорога.

«На место уже выехал сотрудник госавтоинспекции и в случае подтверждения нарушения, будет выписано предписание об устранении препятствия на дороге. Причины появления гравия неизвестны», — сообщили в ГИБДД «Проспекту Мира».

В департаменте горхозяйства говорят, что если не найдут виновного, то сотрудники дорожных служб уберут завалы.

Напомним, строительство левобережной развязки четвертого моста затягивается.