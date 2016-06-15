Короткую дорогу от четвертого моста засыпали гравием

Posted 15 июня 2016, 04:06
Published 15 июня 2016, 04:06
Modified 29 мая 2023, 10:02
Updated 29 мая 2023, 10:02
В Красноярске на короткой дороге от четвертого моста через Николаевку появились большие кучи гравия. Фотографии выложили в группе ЧП Красноярск.
Однако красноярцы не унывают и в комментариях смеются, что осталось только загнать туда спецтехнику и немного асфальта, и получится хорошая дорога.
«На место уже выехал сотрудник госавтоинспекции и в случае подтверждения нарушения, будет выписано предписание об устранении препятствия на дороге. Причины появления гравия неизвестны», — сообщили в ГИБДД «Проспекту Мира».
В департаменте горхозяйства говорят, что если не найдут виновного, то сотрудники дорожных служб уберут завалы.
Напомним, строительство левобережной развязки четвертого моста затягивается.