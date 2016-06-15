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Posted 15 июня 2016, 04:06

Published 15 июня 2016, 04:06

Modified 29 мая 2023, 10:02

Updated 29 мая 2023, 10:02

Короткую дорогу от четвертого моста засыпали гравием

15 июня 2016, 04:06

В Красноярске на короткой дороге от четвертого моста через Николаевку появились большие кучи гравия. Фотографии выложили в группе ЧП Красноярск.

Однако красноярцы не унывают и в комментариях смеются, что осталось только загнать туда спецтехнику и немного асфальта, и получится хорошая дорога.

«На место уже выехал сотрудник госавтоинспекции и в случае подтверждения нарушения, будет выписано предписание об устранении препятствия на дороге. Причины появления гравия неизвестны», — сообщили в ГИБДД «Проспекту Мира».

В департаменте горхозяйства говорят, что если не найдут виновного, то сотрудники дорожных служб уберут завалы.

Напомним, строительство левобережной развязки четвертого моста затягивается.

#Редакция «ПМ»#Город#Новости
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