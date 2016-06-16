Красноярцев зовут сняться в фильме о Великой Отечественной войне

Красноярский музей «Мемориал Победы» предлагает красноярцам рассказать о своих родных, живших в военные годы и создать из этого памятный фильм.

С 15 по 23 июня в музее пройдет «Неделя памяти» в честь 75-ой годовщины начала Великой Отечественной войны. Красноярцы смогут посетить тематические экскурсии. Также будет организована помощь в поиске пропавших без вести родственников.

Посетители музея смогут записать на камеру рассказ о своих родственниках, прочитать их фронтовые письма, представить документы из семейного архива. Из собранного материала планируют смонтировать фильм, что поможет сохранить память о военном времени.

«Приглашаем всех родственников участников Великой Отечественной войны, чьи фамилии размещены на мемориальных плитах в Зале Памяти нашего музея, поделиться историями своих родных. Все собранные материалы будут храниться в фондах музея и выставляться в экспозиции. На сайте музея формируется база данных в которую внесут информацию и о Вашем родственнике», — добавляют в музее.

К слову, уже сейчас проводятся экскурсии, в которых используются данные из семейных архивов.

Напомним, сейчас красноярцы просят помочь найти родных погибшего на фронте бойца.