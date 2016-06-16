Опубликована афиша событий на День города в Красноярске

Афиша мероприятий на День города, который в этом году будут праздновать два дня — 24 и 25 июня, опубликована на сайте городской администрации. В этот раз городской праздник проходит вместе с Международным музыкальным фестивалем стран Азиатско-Тихоокеанского региона, и «Проспект Мира» выбрал для читателей самые интересные мероприятия.

В следующую пятницу с 17:30 до 22:30 на Театральной площади состоится большой концерт. В нем поучаствуют камерный и духовой оркестры, группа «Яхонт» и самые разные танцевальные и хоровые ансамбли.

В субботу, 25 июня, с 10:00 до 19:00 остров Татышев станет местом соревнований. На поляне поиграют в уличный баскетбол, волейбол, мини-футбол и флорбол. А еще здесь пройдет городской чемпионат по парашютному спорту.

С 12:00 до 18:00 на набережной Енисея будет работать выставка изделий декоративно-прикладного искусства «Город мастеров».

С 12:00 до 16:00 на Театральной площади горожан удивят юные циркачи с фестиваля «Страна чудес». Также на главной концертной площадке выступят студенты колледжа искусств, детские и молодежные коллективы.

Затем здесь же в 20:00 выступлением порадует участница «Фабрики звезд», экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова. Концерт певицы продлится час.

В 22:00 на сцене музейного центра «Площадь Мира» выступит хэдлайнер праздника — оперная певица Хибла Герзмава.

Празднование дня рождения города закончится панорамным фейерверком. Пиротехническое шоу запустят в 23:30 в районе Стрелки, и наблюдать его можно будет семь минут.

Всю программу мероприятий можно посмотреть на сайте городской администрации здесь.