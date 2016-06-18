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Posted 18 июня 2016, 04:27

Published 18 июня 2016, 04:27

Modified 29 мая 2023, 10:02

Updated 29 мая 2023, 10:02

Начальник отделения связи в Таймырском районе Красноярского края присвоила полмиллиона рублей

18 июня 2016, 04:27

По информации ОМВД России по Таймырскому району, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении начальника отделения связи, которая подозревается в присвоении крупной суммы.

В ходе внутренней проверки полицейские установили, что женщина принимала деньги в счёт оплаты отправлений наложенным платежом, не выдавала квитанции и распоряжалась полученными средствами по своему усмотрению. Общую сумму ущерба оценили в полмиллиона рублей.

После выявления правонарушения сотрудница была уволена, но причинённый ущерб она возместила.

Не смотря на это, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение, совершённое лицом с использованием служебного положения». 42-летней женщине грозит до 6 лет лишения свободы.

#Редакция «ПМ»#Происшествия#Новости
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