Начальник отделения связи в Таймырском районе Красноярского края присвоила полмиллиона рублей

В ходе внутренней проверки полицейские установили, что женщина принимала деньги в счёт оплаты отправлений наложенным платежом, не выдавала квитанции и распоряжалась полученными средствами по своему усмотрению. Общую сумму ущерба оценили в полмиллиона рублей.