Начальник отделения связи в Таймырском районе Красноярского края присвоила полмиллиона рублей

Posted 18 июня 2016, 04:27
Published 18 июня 2016, 04:27
Modified 29 мая 2023, 10:02
Updated 29 мая 2023, 10:02
По информации ОМВД России по Таймырскому району, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении начальника отделения связи, которая подозревается в присвоении крупной суммы.
В ходе внутренней проверки полицейские установили, что женщина принимала деньги в счёт оплаты отправлений наложенным платежом, не выдавала квитанции и распоряжалась полученными средствами по своему усмотрению. Общую сумму ущерба оценили в полмиллиона рублей.
После выявления правонарушения сотрудница была уволена, но причинённый ущерб она возместила.
Не смотря на это, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение, совершённое лицом с использованием служебного положения». 42-летней женщине грозит до 6 лет лишения свободы.